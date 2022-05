La Corée du sud opte pour le Bell 505 pour former ses pilotes d'hélicoptères militaires

La République de Corée va acquérir des Bell 505 comme nouveaux hélicoptères d'entraînement militaire. Un important contrat a été signé entre la DAPA, et l'hélicoptériste du groupe Textron. Il comprend la production et la livraison de jusqu'à 40 exemplaires de l'hélicoptère léger monoturbine d'ici 2025.



Les Bell 505 seront utilisés à la fois par l'armée de la République de Corée (ROKA) et la marine de la République de Corée (ROKN) pour former leurs pilotes.



« La sélection par la République de Corée du Bell 505, après un processus d'examen rigoureux, confirme qu'il s'agit de l'hélicoptère d'entraînement militaire de nouvelle génération préféré dans le monde pour la formation des pilotes », a déclaré Patrick Moulay, vice-président senior, Ventes commerciales internationales de Bell. « Avec les besoins opérationnels et les défis sans cesse croissants auxquels sont confrontées les forces armées de la République de Corée, Bell a le privilège de jouer un rôle dans la formation des futurs pilotes des ROKA et ROKN », a-t-il ajouté.



Le Bell 505 a déjà été sélectionné par la marine indonésienne, l'armée de l'air jamaïcaine, la garde côtière du Japon, l'armée des Émirats arabes unis ainsi que par les Forces armées du Monténégro.



Pour rappel, le Bell 505 Jet Ranger X est entré sur le marché en mars 2017. Il est motorisé par la turbine Arrius 2R de Safran Helicopter Engines, un moteur pouvant fournir une puissance maximale de 504 chevaux au décollage et qui dispose d'un régulateur numérique pleine autorité FADEC à double canal, une caractéristique unique dans cette gamme de puissance.



La flotte de Bell 505, qui comprend aujourd'hui plus de 360 machines, avait franchi la barre symbolique des 100 000 heures de vol en février dernier.



(Photo © Bell)