La compagnie norvégienne Flyr dépose son bilan

La compagnie aérienne norvégienne Flyr a finalement déposé son bilan le 1er février, ne pouvant poursuivre son activité faute de liquidités suffisantes.



« La décision du conseil d'administration est unanime et est due au fait qu'il n'y a plus d'opportunité réaliste de trouver une solution à la situation de liquidité à court terme » a déclaré la compagnie aérienne.



Flyr connaissait depuis quelques jours de très grandes difficultés financières et avait informé la bourse d'Oslo le 30 janvier qu'elle n'avait pas réussi à trouver un accord sur son nouveau plan de financement.



Elle avait déjà tenté de lever 50 millions d'euros de capitaux en novembre dernier pour pouvoir survivre. Elle avait par ailleurs négocié un accord avec une compagnie aérienne européenne pour lui fournir l'équivalent de six appareils en ACMI sur la période de mars à octobre, un contrat qui était conditionné à la réussite de son plan de financement.



La jeune compagnie low-cost employait 450 salariés et opérait avec une flotte de six Boeing 737-800 et six 737 MAX 8.



(Photo © Flyr)