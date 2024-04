La compagnie chilienne Sky Airline opte pour la solution NacelleLife de Safran Nacelles

Safran Nacelles et Sky Airline ont signé un contrat de services de type NacelleLife

pour ses A320neo motorisés par des LEAP-1A de CFM International.



La compagnie aérienne low-cost chilienne disposera ainsi d'un accès à un stock partagé de grands composants de nacelle, lui assurant la disponibilité des matériels nécessaires pour répondre rapidement à tout événement en service. De plus, les nacelles seront entretenues et réparées par Safran Nacelles Services Americas à Indianapolis (Indiana). Enfin, Sky Airline bénéficiera de l'expertise et du savoir-faire de Safran, le concepteur et fabricant (OEM) de la nacelle A320neo, pour le développement de solutions de réparation et la formation de ses opérateurs de maintenance.



Sky Airline aligne aujourd'hui une flotte composée d'une trentaine de monocouloirs de la famille A320neo (25 A320neo et 6 A321neo). Elle en attend encore une quinzaine, dont 10 A321XLR.



(Photo © Safran Nacelles)