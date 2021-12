La Commission européenne approuve un soutien au groupe TAP

La Commission européenne a approuvé le versement d'une aide de 2,55 milliards d'euros en faveur du groupe TAP pour permettre sa restructuration et le retour à la rentabilité de TAP Air Portugal.



Le plan de restructuration prévoit notamment une scission des activités entre les compagnies aériennes (TAP Air Portugal et Portugalia) et des actifs non essentiels à céder - par exemple dans la maintenance (au Brésil), la restauration ou les services au sol. TAP n'aura par ailleurs pas le droit de réaliser d'acquisitions et devra réduire sa flotte et rationaliser son réseau.



La Commission a également autorisé une compensation de 107 millions d'euros au titre des dommages subis par la compagnie portugaise dans le cadre de la pandémie entre le 1er juillet et le 30 décembre 2020.



Pour limiter les distorsions de concurrence, TAP a consenti à libérer jusqu'à dix-huit créneaux quotidiens à Lisbonne. Un appel d'offres pour ces slots sera lancé avant la saison hiver 2022-2023.



(Photo © TAP Air Portugal)