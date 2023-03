La Chine ouvre maintenant grand ses portes avec la levée des dernières restrictions sur ses visas

Le trafic aérien international depuis et vers la Chine va maintenant franchir une nouvelle étape, après plus de trois années de restrictions liées à la pandémie.



Après la levée des restrictions pour les voyages de groupe dans 40 nouveaux pays (dont la France, soit 60 pays au total) il y a quelques jours, l'Empire du Milieu vient d'assouplir la délivrance des visas touristiques et des visas visiteurs, une décision effective dès le 15 mars selon le ministère chinois des Affaires étrangères.



Par ailleurs, la politique des voyages sans visa pour des visiteurs issus de pays transfrontaliers et d'Asie du Sud-Est est désormais à nouveau effective, tout comme les arrivées de certains ressortissants étrangers voulant se rendre sur l'île d'Hainan.



« Afin de faciliter davantage les échanges et la coopération entre la Chine et les autres pays, le gouvernement chinois a décidé qu'à partir du 15 mars, les visas délivrés avant l'épidémie de COVID-19 et encore valides seront réactivés, l'examen et la délivrance des visas touristiques et d'autres types de visas se reprendront, et l'entrée sans visa dans plusieurs endroits se reprendra » avait annoncé la veille le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin.



Le transit de moins de 24 heures en Chine pour rejoindre un autre pays, ainsi que certaines autorisations de 72 heures et 144 heures sont également à nouveau possibles.



(Photo © Beijing Daxing International Airport)