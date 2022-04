La Bundeswehr va finalement s'équiper de drones Heron-TP armés

Le long débat mené depuis deux ans n'est plus d'actualité. Le gouvernement allemand s'est finalement mis d'accord pour acquérir et armer des drones Heron-TP. À la demande du ministère de la Défense, la nouvelle coalition allemande va budgétiser 152 millions d'euros pour l'achat de 140 missiles destinés à armer ses futurs drones qui seront loués auprès d'Israel Aerospace Industries (IAI).



Les députés de la commission de la défense de la chambre basse du parlement ont également approuvé la location et l'armement des drones MALE israéliens. La commande à destination de la société israélienne Rafael Advanced Defence Systems comprendra 60 missiles destinés à l'entraînement et 80 autres missiles pour une éventuelle « utilisation au combat ». Par ailleurs, leur engagement sur des missions de combat devra être expressément approuvé par le Bundestag.



La livraison des drones armés est attendue d'ici deux ans.



Le précédent gouvernement allemand avait déjà approuvé la location de trois drones Heron-TP en 2018 dans le cadre d'un accord d'une valeur estimée à 1 milliard d'euros passé via Airbus Defence & Space GmbH. Mais le parti social-démocrate SPD de l'actuel chancelier Olaf Scholz avait refusé leur armement, remettant en cause le projet d'acquisition. Ces drones devaient à l'époque être loués jusqu'en 2027.



Cette volte-face allemande est évidemment liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle pourrait même rejoindre les intérêts français sur le programme MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System) lancé en février, la France utilisant déjà des drones armés. En théorie, l'Eurodrone doit pouvoir remplacer les Reaper armés français ainsi que les futurs Heron-TP allemands.



(Photo © Bundeswehr)