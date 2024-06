Le gouvernement belge a approuvé l'achat de quinze hélicoptères H145M d'Airbus Helicopters à l'occasion du Conseil des ministres qui s'est tenu le 31 mai.



Cette commande comprend également un contrat de support d'une durée initiale de cinq ans et l'achat d'un stock initial de pièces de rechange et d'équipements, ainsi que la formation des pilotes et des personnels techniques.



Les H145M devraient être livrés d'ici la fin 2027 et viendront remplacer une dizaine d'Agusta A109 Hirundo ainsi que les quatre NH90 TTH de la Composante Air de l'armée belge.



Leur acquisition se fera par l'intermédiaire de l'agence de soutien et d'achats de l'OTAN (NSPA).



(Photo © Airbus Helicopters)