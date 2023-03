L'US Air Force prend 13 hélicoptères MH-139 Grey Wolf de plus et lance la phase LRIP

L'US Air Force a approuvé le lancement de la phase de production en série de l'hélicoptère MH-139A Grey Wolf de Boeing. Il s'agit de la phase de production initiale à faible cadence (LRIP).



Dérivé de l'hélicoptère AW139 de Leonardo, cet appareil avait été choisi en 2018 pour remplacer la flotte de UH-1N Huey en service depuis les années 1970 et qui assure la protection des sites de lancement des missiles balistiques intercontinentaux, mais également du transport VIP.



Un premier contrat de 375 millions de dollars a été conclu en 2018 pour l'achat de quatre hélicoptères de présérie (tous livrés et actuellement testés par l'USAF à Duke Field en Floride). L'US Air Force vient par ailleurs de commander 13 nouveaux exemplaires. À noter que le MH-139 sera certifié par la FAA (Federal Aviation Administration).



Le programme MH-139A Grey Wolf pourrait à terme représenter jusqu'à 84 hélicoptères à produire pour une valeur totale de plus de 2,38 milliards de dollars, avec des livraisons s'étalant jusqu'en 2031. La ligne de production du MH-139A est implantée sur le site de Leonardo à Philadelphie.



(Photo © USAF)