L'US Air Force lance officiellement une demande d'information pour remplacer ses avions AWACS

L'US Air Force a publié une demande d'information (RFI - Request for Information) visant au remplacement de l'intégralité de sa flotte de Boeing E-3 Sentry AWACS (Airborne Warning and Control System) le 8 février. L'armée de l'air américaine dispose aujourd'hui de 31 exemplaires en service, le plus ancien depuis 1977.



Peu de suspens toutefois concernant l'issu de cette recherche, l'USAF ayant déjà largement penché en faveur de Boeing et sur une version du E-7A Wedgetail dans un avis consultatif intitulé « E-3 Replacement Aircraft Studies & Analyses » et publié le 19 octobre 2021.



L'US Air Force veut collecter des données sur les solutions disponibles sur le marché dans les 30 jours, indiquant que cela n'entraînerait pas nécessairement le lancement d'un appel d'offres. La décision doit être tranchée en 2023 pour une livraison d'au minimum deux prototypes en 2028, avec les systèmes de soutien au sol et de formation associés.



La démarche, logique, intervient alors que la production du Boeing 737NG touche aujourd'hui à sa fin, les appareils restants étant principalement des 737-800A destinés à être transformés en P-8 Poseidon. Il en est évidemment de même chez CFM International, la coentreprise de Safran et GE, sur le CFM56-7B. La production des 737 en configuration commerciale est quant à elle dédiée au 737 MAX depuis 2019.



Le Boeing 737 AEW&C (Airborne Early Warning & Control) Wedgetail a été développé pour les besoins de la Royal Australian Air Force à partir de 1999 sur la base du 737-700. Il dispose notamment d'une antenne radar prédominante dorsale et non rotative produite par Nothrop Grumman Electronic Systems : le radar MESA (Multi-role Electronically Scanned Array). Six avions ont été livrés à l'Australie à partir de 2009. Le E-7A Wedgetail a depuis été commandé par la Turquie (quatre appareils livrés), la Corée du Sud (4) et le Royaume-Uni (3 appareils commandés, le premier attendu en 2023).



