L'US Air Force confie à Boeing le développement de deux variantes de son E-7 Wedgetail

Boeing va développer deux nouvelles variantes de son appareil E-7 Wedgetail pour les besoins de nouveaux avions de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) de l'US Air Force dans le cadre d'une action contractuelle non définie (UCA - Undefinitized Contract Action) d'une valeur de 1,2 milliard de dollars.



Dérivé du 737-700, le E-7 dispose notamment d'une antenne radar prédominante dorsale et non rotative produite par Northrop Grumman Electronic Systems : le radar MESA (Multi-role Electronically Scanned Array).



Pour rappel, l'US Air Force avait décidé l'année dernière de remplacer une partie de ses E-3 Sentry AWACS (Airborne Warning and Control System) par le E-7 Wedgetail de Boeing. Un premier avion prototype devait ainsi être contractualisé dès l'année 2023 pour une livraison en 2027, avec une enveloppe budgétaire de 227 millions de dollars qui sera dédiée à l'acquisition de l'avion, à la R&D, aux tests et à l'évaluation. Un deuxième appareil devrait le rejoindre un an plus tard, avec une décision de production en 2025 pour continuer à mettre en service des nouveaux exemplaires.



Développé initialement pour les besoins de la Royal Australian Air Force à partir de 1999 (6 avions livrés à partir de 2009), le E-7 a depuis été commandé par la Turquie (quatre appareils livrés), la Corée du Sud (4) et le Royaume-Uni (3 appareils commandés, le premier attendu cette année).



« L'E-7 est une plateforme aéroportée qui a fait ses preuves », a déclaré Stu Voboril, vice-président et directeur général du programme E-7. « C'est actuellement le seul avion avancé capable de satisfaire aux exigences de guet aérien avancé et de commandement à court terme de l'US Air Force tout en s'intégrant au sein de la force interarmées ».



L'US Air Force prévoit l'acquisition de 15 E-7 qui viendrait progressivement remplacer les plus anciens de ses 31 E-3 en service, c'est-à-dire ses E-3B. Le sort des E-3G n'est en revanche pas encore statué.



(Photo © Boeing)