L'ONERA inaugure QTech, un laboratoire dédié aux technologies quantiques

Bruno Sainjon, le PDG de l'ONERA, a inauguré un laboratoire dédié aux technologies quantiques à l'école Polytechnique, qui a été baptisé QTech.



Laboratoire transverse qui compte une trentaine de chercheurs de l'organisme de recherche aéronautique, il doit rassembler les activités réalisées dans différents départements de l'ONERA mais qui sont toutes en lien avec les applications de la physique quantique aux domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense.



Doté d'un conseil scientifique présidé par le physicien Alain Aspect, il travaillera autour de quatre axes : communications quantiques, optronique quantique, calcul quantique et capteurs atomiques.



Il doit ainsi stimuler les échanges scientifiques et permettre le développement de nouvelles collaborations avec des partenaires académiques et industriels. Parmi eux se comptent le centre en sciences et technologies quantiques Quantum Paris Saclay et le GIFAS.



(Photo © ONERA)