L'Observatoire Santé Qualité de Vie et Conditions de Travail entre en phase d'analyse

L'Observatoire Santé Qualité de Vie et Conditions de Travail (SQVCT), lancé par la MSAé en partenariat avec IPECA Prévoyance, annonce avoir achevé la phase de recueil de données de son baromètre. Il débute donc désormais sa phase d'analyse.



Lancé en 2022, l'observatoire vise à établir le premier baromètre de la filière aéronautique, aérospatiale civil et militaire mesurant les conditions de travail des salariés. Son objectif est de s'appuyer sur ses résultats pour orienter au mieux la politique de prévention à la réalité des risques en fonction des types de métiers, de pratiques, d'environnement.



Les données ont tout d'abord été collectées dans plusieurs sites industriels, représentatifs en termes de métiers, d'activités et de bassins d'emplois de la filière aéronautique et spatiale. Par la suite, une enquête détaillée a été réalisée auprès de plus de 300 entreprises de l'alliance.



La phase d'analyse permet d'établir une première cartographie par entreprise et par site des risques identifiés et les recommandations associées, puis une cartographie représentative au niveau du secteur. Les résultats doivent être dévoilés à l'occasion du salon du Bourget en juin.