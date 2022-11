L'Italie, futur pôle de maintenance majeur pour la flotte grandissante de F-35 en Europe ?

C'est une ambition portée par le ministère italien de la Défense. Le site de production du F-35 en Europe, situé à Cameri, pourrait aussi devenir le principal centre de maintenance de l'avion de combat de cinquième génération de Lockheed Martin sur le continent européen.



Alors que ce tenait une réunion des opérateurs du F-35 sur la base aérienne de l'Aeronautica Militare d'Amendola la semaine dernière, à l'occasion de l'exercice international interarmées Falcon Strike 2022, des discussions sur l'harmonisation des procédures et sur le partage des tâches de maintenance pour la flotte européenne de F-35 sont apparues au grand jour, avec d'importantes économies financières potentielles à attendre, en particulier si leur nombre devait un jour dépasser les 500 à 600 appareils.



L'Italie pousse logiquement ses partenaires européens à venir utiliser son nouveau centre de maintenance implanté à Cameri, à proximité de l'usine de Leonardo qui accueille l'une des deux lignes de production du F-35 de Lockheed Martin situé en dehors des États-Unis, et la seule en Europe (assemblage de F-35A et F-35B).



Et le message a, semble-t-il, déjà été entendu par la Force aérienne royale néerlandaise (RNLAF) qui pourrait bien venir confier prochainement la maintenance de ses appareils à l'Italie.



(Photo © Ministère italien de la Défense)