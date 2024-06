L'Italie donne son feu vert à l'intégration de Microtecnica dans Safran

Le gouvernement italien vient d'informer Safran qu'il approuvait finalement l'intégration de Microtecnica au sein du groupe.



Ce feu vert s'inscrit dans le cadre du projet d'acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace par Safran présenté en juin 2023. En novembre, l'Italie avait bloqué le dossier en refusant la reprise de Microtecnica, qui regroupe les actifs concernés en Italie, de crainte qu'elle ne menace sa souveraineté et entraîne un arrête de l'activité sur l'Eurofighter et le Tornado.



Safran indique qu'il avait présenté des engagements et des garanties au gouvernement pour lever ses inquiétudes quant à la préservation des intérêts italiens.



Le groupe français souligne par ailleurs que le Royaume-Uni avait décidé de ne prendre aucune mesure pour empêcher l'acquisition.



(Photo © Safran)