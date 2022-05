L'Irlande s'apprête à recevoir son premier C295 MPA et continue à voir plus grand pour sa défense aérienne

Le Corps aérien Irlandais (IAC) va bientôt recevoir ses nouveaux avions de patrouille maritime C295 MPA (Maritime Patrol Aircraft) produits par Airbus Defence & Space. Un premier avion est entré dans sa phase d'essais en vol pour une livraison programmée en juin prochain. Le second est attendu début 2023.



Tous deux viendront ainsi remplacer les deux CN235-100 MPA entrés en service au sein de l'IAC en 1994, conformément au contrat signé par l'Irlande fin 2019 pour un montant estimé à 221 millions d'euros. Les deux C295 MPA du Corps aérien Irlandais disposeront d'un système tactique entièrement intégré (FITS) et de la suite avionique Pro Line Fusion de Collins Aerospace.



La modernisation de la composante patmar irlandaise n'est cependant peut-être qu'une première étape, comme l'a d'ailleurs rappelé il y a quelques jours le lieutenant-général Seán Clancy, chef d'état-major des Forces de défense irlandaises, alors que le conflit en Ukraine s'oriente vers un conflit long. « Nous sommes sans aucun doute au début de quelque chose de nouveau. Il comportera de nombreuses étapes. Il y aura des rebondissements », a-t-il déclaré à propos de futures besoins de l'IAC et alors que les Forces de défense irlandaises sont en train d'évaluer le rapport de la Commission de défense qui jugeait que le pays n'était tout simplement pas capable de se défendre contre une éventuelle attaque.



Ce rapport avait été publié le 9 février, juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et recommandait au Corps aérien Irlandais (IAC) de s'équiper d'un « escadron d'avions de combat modernes » pour répondre aux besoins de défense aérienne du pays face à la menace russe, avec la potentielle acquisition de 24 avions de combat pour sécuriser son espace aérien ainsi que l'espace aérien contrôlé par l'Irlande.



« Nous ne manquerons pas de préparer les Forces de défense et l'Air Corps pour l'avenir d'une manière qui maximise le potentiel de ce rapport et une décision correctement financée qu'il entraînera » a poursuivi le chef d'état-major des Forces de défense irlandaises.



L'Irlande de dispose pas aujourd'hui d'avion de combat, ses huit Pilatus PC-9M pouvant cependant potentiellement être armés (appui sol). Elle dispose cependant d'un accord avec le Royaume-Uni pour assurer sa défense en cas d'intrusion aérienne. Le budget de la défense irlandaise est même le plus bas de tous les pays l'Union européenne (un peu plus d'un milliard d'euros), en baisse constante par rapport à son PIB depuis les années 80.



(Photo © IAC)