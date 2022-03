L'industrie des drones de combat promise à un bel avenir

Le conflit lié à l'invasion de l'Ukraine par la Russie va sans doute avoir d'importantes répercussion chez les industriels présents sur le secteur des drones et en particulier sur celui des drones de combat (UCAV), quelles que soient leur catégorie.



Les succès, très médiatisés, des drones MALE Bayraktar TB2 de l'industriel turc Baykar face à l'offensive russe et la livraison annoncée de drone kamikazes Switchblade de la société américaine AeroVironment à l'Ukraine sont les premières manifestations de leur réel intérêt dans un conflit dit « de haute entensité ».



On sait que différents pays européens ont déjà approché le gouvernement américain depuis le début de la crise en Ukraine pour l'acquisition potentielle d'UCAV, alors que l'industrie européenne affiche un retard considérable dans le domaine. L'Allemagne, qui va sensiblement augmenter ses dépenses de défense avec le déblocage d'une enveloppe budgétaire exceptionnelle de 100 milliards d'euros, entend clairement ajouter des drones de combat à son arsenal dans les toutes prochaines années.



La Pologne souhaite aussi se doter, à très court terme, de drones MALE MQ-9 Reaper de General Atomics, un système pouvant évidemment être armé de bombes guidées laser, de missiles antichars Hellfire voire même de missile air-air à courte portée AIM-92 Stinger, en plus de ses évidentes capacités ISR.



La Lettonie souhaite quant à elle que la Turquie déploie quelques drones Bayraktar TB2 sur ses bases aériennes pour une période allant de 3 à 6 mois, histoire de pouvoir les tester et les utiliser pour des missions d'observation autour de sa frontière avec la Russie.



Les industriels israéliens comme IAI et Elbit Systems s'attendent également de leur côté à une recrudescence de la demande pour des drones armés ou pour des drones suicides.



C'est finalement une véritable prise de conscience de l'intérêt réel de ce type de vecteurs.



