L'Indonésie transforme trois avions de transport CN235 malaisiens en version PATMAR

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) annonce avoir avoir décroché un STC spécifique à la transformation de l'avion de transport militaire CN235-220 (produits sous licence en Indonésie) dans une version de patrouille maritime (PATMAR) pour l'armée malaisienne.



Le nouveau certificat de type supplémentaire était officiellement présenté lors du salon Defence Service Asia (DSA 2022) à Kuala Lumpur fin mars. Il est le fruit d'une collaboration entre l'Autorité indonésienne de navigabilité de la défense (IDAA) du ministère indonésien de la Défense et de la Direction générale de la navigabilité technique (DGTA) du ministère malaisien de la Défense.



La Force aérienne royale de Malaisie (TUDM) avait décidé de transformer trois de ses 6 CN235 en avion PATMAR en 2020, avec un premier avion entrant en chantier de modification chez PTDI en septembre de la même année (photo).



PTDI annonce que le chantier de modification est terminé et que les deux autres appareils devraient être achevés et livrés en avril et mai prochain. Le projet avait accumulé un retard de près d'un an à cause de la pandémie.



(Photo © TUDM)