L'hélicoptère d'attaque indien LCH autorisé à décoller

Hindustan Aeronautics (HAL) vient de recevoir l'aval des autorités indiennes pour la production en série de quinze premiers exemplaires du LCH (Light Combat Helicopters).



Ce premier contrat (Limited Series Production - LSP), dont la valeur est estimée à près de 500 millions de dollars, avec 45% de sa valeur produite par des industriels indiens, lance de fait le programme.



Dix LCH sont attribués à l'Indian Air Force (IAF), les cinq autres devant quant à eux rejoindre la branche aérienne de l'armée de terre indienne.



Le programme LCH pourrait à terme représenter la production de plus de 170 machines, dont plus d'une centaine pour l'armée de terre indienne.



Pour rappel, cet hélicoptère de combat léger est motorisé par deux turbines Shakti, version indienne de la turbine Ardiden 1H1 de Safran Helicopters Engines co-développée avec HAL.



Safran Helicopter Engines et Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ont d'ailleurs signé mi-mars un protocole d'accord (MoU) visant à étudier de nouvelles opportunités de coopération dans le domaine des moteurs civils et militaires, en cohérence avec la stratégie Atmanirbhar Bharat du gouvernement indien.



(Photo © Indian Air Force)