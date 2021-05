L'Europe coupe les ponts avec la Biélorussie

A la suite du détournement d'un vol de Ryanair par les autorités de Biélorussie, le Conseil européen a demandé à toutes les compagnies enregistrées en Europe d'éviter le survol du pays. En plus de sanctions économiques, il souhaite par ailleurs que les mesures soient prises pour interdire le survol de l'espace aérien communautaire et l'atterrissage dans ses aéroports à toutes les compagnies biélorusses.



Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué aux Transports, a annoncé que la France avait pris de telles mesures : « Pour la sécurité des passagers, j'ai demandé aux compagnies aériennes opérant en France de ne plus survoler l'espace aérien biélorusse. Les autorisations de vol de Belavia sont par ailleurs suspendues. »



Pour rappel, le vol FR4978 de Ryanair (opéré par sa filiale polonaise Buzz) a été détourné vers Minsk par les autorités biélorusses alors qu'il reliait Athènes à Vilnius. La Biélorussie évoque des raisons de sécurité et prétend avoir reçu une alerte à la bombe du Hamas, réclamant un cessez-le-feu à Gaza (déjà en vigueur). Mais elle a surtout arrêté le journaliste Raman Pratassevitch, un opposant au président Alexandre Loukachenko, et sa compagne Sofia Sapega avant d'autoriser l'appareil à rejoindre Vilnius.



L'OACI s'est déclarée très préoccupée par cette violation de la convention de Chicago et organise une réunion avec ses 36 représentants le 27 mai.