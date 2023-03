L'Etat va améliorer la fluidité dans les aéroports français

Lors de la présentation des résultats annuels de l'Union des aéroports français (UAF), son président Thomas Juin s'est félicité que le gouvernement, après avoir signé la charte de la qualité de services en novembre, ait annoncé le recrutement de 510 garde-frontières à partir de cet été.



Une partie d'entre eux devant être affectée aux aéroports (une partie aux ports), ils permettront de soutenir la police aux frontières dans ses missions de sûreté et de fluidifier le passage en aéroport durant la saison été.



Par ailleurs, le gouvernement réfléchit à ouvrir les portiques Parafe à d'autres nationalités en sortie du territoire. Cela concernerait 53 pays, ceux disposant d'un passeport biométrique aux normes OACI.



Actuellement, seuls huit pays peuvent utiliser les portiques en entrée et en sortie (Australie, Canada, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Singapour).



(Photo © Gwen Le Bras pour le Groupe ADP)