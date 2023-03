L'Espagne commande 16 PC-21 supplémentaires

L'armée de l'air espagnole est en passe de devenir le plus important opérateur de PC-21 en Europe. L'avionneur suisse Pilatus annonce avoir remporté un nouveau contrat avec la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) pour la fourniture de 16 PC-21 supplémentaires.



Le contrat s'accompagne d'un simulateur de vol Full Flight (FFS), de deux simulateurs d'entraînement fixes, de 22 stations d'enseignement assisté par ordinateur et de 15 licences AST (Aircraft System Trainer). Sont également compris 10 ensembles de réservoirs externes pour les avions d'entraînement.



L'Ejército del Aire aligne déjà 24 Pilatus PC-21, des appareils livrés à partir de septembre 2021 et sur une période de 18 mois.



Les nouveaux exemplaires auront cette fois pour rôle de remplacer principalement des avions d'entraînement élementaire E-26 Tamiz (T-35 Pillán) produits par l'avionneur chilien ENAER au sein de l'Académie générale militaire espagnole (AGA) à San Javier, près de Carthagène (Murcie).



Deux exemplaires seront par ailleurs livrés au Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX) sur la base aérienne de Torrejón, près de Madrid, pour effectuer des activités expérimentales, de formation aux essais en vol et de recherche et développement.



(Photo © Pilatus)