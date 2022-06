L'Égypte veut finalement aussi des Chinook de nouvelle génération

Nouveau probable contrat de défense d'envergure entre l'Égypte et les États-Unis. Après les 12 avions de transport C-130J-30 Super Hercules de Lockheed Martin révélés en janvier et la possible vente de F-15 Advanced Eagle fuitée en mars, Le Caire s'apprêterait cette fois à acquérir 23 hélicoptères de transport lourds CH-47F Chinook de Boeing dans le cadre d'un contrat FMS pour un montant de 2,6 milliards de dollars.



Le département d'État des États-Unis vient en effet d'approuver la vente potentielle des hélicoptères le 26 mai, une vente qui comprend les moteurs T-55-GA-714A d'Honeywell (46 installés et 10 de rechange) l'équipement connexe (y compris les mitrailleuses M-240 et les systèmes d'autoprotection), les pièces de rechange, la formation et le soutien technique et logistique.



L'Armée de l'air égyptienne aligne déjà 19 CH-47D (12 CH-47C livrés en 1980 et modernisés par Boeing à partir de 2003 ainsi que des exemplaires livrés neufs à partir de 1999). Les Chinook égyptiens sont principalement opérés depuis la base aérienne de Kom Awshem, située à une centaine de kilomètres au sud du Caire. L'Égypte entend ainsi moderniser et accroître significativement sa flotte de Chinook à au moins une trentaine d'exemplaires.



(Un CH-47D égyptien. Photo © Ministère de la Défense d'Égypte)