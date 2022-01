L'Égypte va finalement acquérir jusqu'à 12 C-130J-30 Super Hercules

Le département d'État des États-Unis vient d'approuver la vente potentielle de jusqu'à 12 avions de transport C-130J-30 Super Hercules de Lockheed Martin pour un montant total estimé à 2,2 milliards de dollars.



Ce contrat FMS (Foreign Military Sales) comprend la motorisation (AE-2100D de Rolls Royce), les équipements, l'avionique de mission, la protection (détection et contre-mesures), les publications et documentation techniques, les logiciels et ressources essentielles pour les missions, le soutien des aéronefs et des équipements, des services d'ingénierie, du soutien technique et logistique...



Le département d'État précise que cette vente potentielle soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale américaine, rappelant que l'Égypte était un partenaire stratégique important au Moyen-Orient.



On savait que l'Égypte était intéressée par la dernière génération du Hercules, avec deux exemplaires annoncés en 2016 et qui devaient initialement être livrés en 2019. La demande du gouvernement égyptien est désormais bien plus ambitieuse.



La Defense Security Cooperation Agency (DSCA) a par ailleurs indiqué que les nouveaux C-130J égyptiens pourraient être utilisés pour des missions de patrouille maritime et des missions de recherche et de sauvetage (SAR), une requête émanant directement du Caire.



La Force aérienne égyptienne dispose notamment de plus d'une vingtaine de C-130H dans son parc d'avions de transport militaire, en plus des 21 C-295 d'Airbus Defence & Space réceptionnés depuis 2014 (3 exemplaires restant à livrer).



(Photo © Lockheed Martin)