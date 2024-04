L'E-Jet cargo décolle pour la première fois

Le premier Embraer E190F a réalisé un premier vol sans encombre le 5 avril depuis les installations de l'avionneur brésilien à São José dos Campos, en vue de sa mise en service prévue cette année. L'appareil, récemment converti, devrait décrocher son STC prochainement (en particulier en fonction des délais chez les régulateurs, notamment aux États-Unis).



La livraison du premier exemplaire, qui appartient au loueur américain Regional One, était jusqu'à présent annoncée pour ce deuxième trimestre. Il s'agit d'un appareil qui était précédemment opéré par TACA / Avianca jusqu'en mai 2019.



Le programme des E-Jet cargo avaient été lancés en mars 2022. L'E190F pourra emporter une charge utile de 10,7 tonnes (dont 7 conteneurs ULD sur le pont principal) et l'E195F de 12,3 tonnes (8 ULD). Embraer promet 50 % de volume en plus par rapport aux plus gros turbopropulseurs cargo et jusqu'à 30 % de coûts en moins par rapport aux monocouloirs de même génération (on pense aux CRJ).



Les chantiers de conversion des E190F et E195F sont pour l'instant réalisés dans les installations de l'avionneur au Brésil. Ils consistent notamment à l'installation d'une large porte cargo à l'avant donnant accès au pont principal, à installer le système de chargement du fret (conçu par la société canadienne Héroux-Devtek), à renforcer le plancher, à installer une séparation 9G ainsi que le système de détection incendie.



Les E-Freighter ont été initialement commandés par le loueur Nordic Aviation Capital (NAC), qui avait réservé jusqu'à 10 créneaux de conversion (dont 2 exemplaires placés chez la compagnie kenyane Astral Aviation) ainsi que par la société chinoise Lanzhou Aviation Industry Development Group (accord pour 20 E190F et E195F).



Embraer estime que les E190F et E195F répondront à un besoin de quelque 700 appareils dans les vingt prochaines années.



(Photo © Embraer)