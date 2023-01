L'Australie va bien prendre 40 UH-60M Black Hawk pour remplacer ses NH90 Taipan

L'Australie a confirmé le 18 janvier l'acquisition de 40 hélicoptères UH-60M Black Hawk auprès de Sikorsky (groupe Lockheed Martin), un contrat valorisé à près de deux milliards de dollars US et qui met fin au faux suspens en vigueur depuis l'annonce du retrait des 41 NH90 TTH australiens en 2021.



Un premier hélicoptère devrait d'ailleurs même être livré par Sikorsky à l'Australian Army dès cet année, signe que les choses sont finalement allées très vite depuis la requête de Canberra auprès du gouvernement américain pour l'acquisition des Black Hawk via un contrat FMS l'année dernière.



L'Australie avait décidé de ses séparer de la totalité des NH90 de ses forces armées en 2021, trois mois seulement après l'affaire du contrat de sous-marins annulé avec la France, une décision officiellement liée à des problèmes constatés sur les hélicoptères et qui ont engendrés des immobilisations temporaires de la flotte en 2019 et en 2021.



Le ministère de la Défense australien a par ailleurs précisé que les futurs UH-60M de l'Australian Army seraient basés à Oakey (Queensland) et à Holsworthy (Nouvelle-Galles du Sud).



(Photo © Lockheed Martin Australia)