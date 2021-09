L'Australie rejette la demande d'accord approfondi de Qantas et Japan Airlines

La Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC) a rejeté la demande d'accord commercial introduite le 18 décembre 2020 par Qantas et Japan Airlines concernant leurs opérations sur les routes entre l'Australie / la Nouvelle-Zélande et le Japon.



Rod Sims, président de l'ACCC, a déclaré que le régulateur n'était pas convaincu que les avantages publics de l'accord l'emporteraient sur les dommages causés à la concurrence. Pour l'autorité de la concurrence, ce projet « enlèverait de la compétition » entre les deux groupes, qui, en temps normal, opèrent 85% des vols entre l'Australie et le Japon.



« L'accord mènerait certainement à affaiblir la concurrence lorsque les vols internationaux reprendront, au détriment des passagers voyageant entre l'Australie et le Japon ».



Qantas et JAL ont exprimé leur déception face à la décision de l'ACCC dans une déclaration conjointe lundi, en précisant qu'ils poursuivraient leurs accords de partage de codes et leur partenariat au sein de l'alliance Oneworld.