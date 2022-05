L'Australie détaille une partie des commandes destinées à remplacer ses hélicoptères militaires européens

L'Australie a détaillé ses commandes d'hélicoptères qui viendront remplacer ses hélicoptères d'attaque Tigre et une partie de ses MRH90 Taipan.



Le Premier ministre australien Scott Morrison a ainsi annoncé que le contrat d'acquisition des 29 hélicoptères AH-64E Apache de Boeing avait été finalisé, avec des livraisons prévues à partir de 2025. Le montant de ce contrat est supérieur à 5,5 milliards de dollars australiens (3,84 milliard de dollars US).



Le gouvernement australien va également commander 13 hélicoptères embarqués MH-60R Romeo (Seahawk) de Sikorsky supplémentaires, dont un exemplaire viendra remplacer un l'hélicoptère du même type perdu en 2021.



Ces hélicoptères viendront ainsi remplacer les six MRH90 de la Royal Australian Navy, avec un contrat évalué à plus de 2,5 milliards de dollars australiens (1,74 milliard de dollars US) . Les Romeo sont également livrables à partir de 2025 et porteront la flotte australienne à 36 exemplaires. Les 41 NH90 TTH de l'Australian Army doivent également être remplacés par des hélicoptères américains (UH-60M Black Hawk?) mais aucune décision n'a pour l'instant été officialisée.



Pour rappel, l'Australie avait décidé de ses séparer de la totalité des NH90 de ses forces armées l'année dernière, trois mois seulement après l'affaire du contrat de sous-marins annulé avec la France, une décision officiellement liée à des problèmes constatés sur les hélicoptères et qui ont engendrés des immobilisations temporaires de la flotte en 2019 et en 2021. La décision du retrait anticipé des 22 hélicoptères Tigre ARH de l'Australian Army remonte quant à elle à 2016.



(Photo © Royal Australian Navy)