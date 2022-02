L'armée brésilienne réduit sa commande de KC-390 d'Embraer

L'armée de l'air brésilienne est parvenue à un accord avec Embraer, lui permettant que réduire sa commande de KC-390 de 28 à 22 appareils. Le calendrier de livraison des appareils restants a été allongé et s'étale jusqu'en 2034.



L'armée de l'air brésilienne avait déjà annoncé qu'elle souhaitait réduire le nombre de KC-390 de sa commande, signée en 2014. Elle évoquait la possibilité de ne plus réceptionner que quinze appareils.



Le nouvel accord, qui intègre des compensations, va permettre à Embraer d'adapter sa ligne de production et de s'organiser avec ses fournisseurs.



L'avionneur souligne que cet amendement réduit la valeur de son carnet de commandes de 500 millions de dollars, avec un impact financier immédiat de 50 millions de dollars sur les comptes pour 2021.



