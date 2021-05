L'année la plus difficile du groupe Virgin Atlantic

En 2020, Virgin Atlantic a enregistré un chiffre d'affaires de 868 millions de livres, en chute de 70% par rapport à l'année précédente. Son résultat avant impôt est quant à lui négatif de 659 millions de livres (contre une perte de 22 millions en 2019). « Ces résultats sont le reflet de l'année la plus difficile des 36 ans d'histoire de la compagnie », a commenté le CEO Shai Weiss.



Le groupe a pris des mesures importantes tout au long de l'année pour limiter ses pertes : suspension des vols vers Shanghai le 1er février 2020, réduction de ses capacités de 73% sur l'année, maintien des seuls vols pouvant être rentabilisés, baisse drastique des investissements, réduction de son personnel de 41%, retrait anticipé des 747 et A340-600...



Tout n'est pas noir puisque le groupe a une activité cargo. Virgin Cargo a enregistré une année record, avec un chiffre d'affaires en hausse de 49% à 319 millions de livres et douze nouvelles destinations introduites à son réseau.



Alors que le gouvernement britannique s'apprête à rouvrir partiellement ses frontières à partir du 17 mai, le groupe constate une reprise des réservations pour le deuxième trimestre et le reste de l'année.



(Photo © Virgin Atlantic)