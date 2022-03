L'Allemagne vire officiellement vers le F-35A de Lockheed Martin

L'armée allemande va finalement se tourner vers le F-35A de Lockheed Martin pour remplacer une partie de sa flotte de Tornado, un choix des plus logiques suite à la décision de la National Nuclear Security Administration américaine de ne plus supporter le projet de capacité d'emport de la bombe nucléaire B61-12 pour les F/A-18F (les États-Unis n'en avaient pas le besoin pour cette flotte au sein de l'US Navy), comme nous l'écrivions dans l'un de nos récents Editos intitulé



La Luftwaffe va donc s'orienter vers un panachage de F-35A (35 exemplaires) et d'Eurofighter Typhoon (15) pour remplacer ses Panavia Tornado IDS avant 2030, des appareils notamment capables d'emporter la vingtaine de bombes nucléaires B61 mises à disposition par les États-Unis à l'OTAN et stockées sur le sol allemand. La décision a été officialisée par la ministre fédérale de la Défense Christine Lambrecht qui « après avoir examiné de manière approfondie toutes les options disponibles » a finalement « décidé de lancer l'achat d'avions F-35 en remplacement du Tornado dans le rôle du partage nucléaire ».



La précédente annonce de 2020 visant à l'acquisition d'une cinquantaine de F/A-18F Super Hornet Block III de Boeing (dont des EA-18G Growler pour la guerre électronique) semble donc définitivement caduque.



L'armée de l'air allemande aligne aujourd'hui un total de 93 Tornado, des avions introduits il y a plus de 40 ans. Une partie des Tornado ECR (une trentaine d'appareils) devaient déjà être remplacés par des Eurofighter ECR.



