L'Allemagne va acquérir encore plus de P-8A Poseidon

Le projet franco-allemand MAWS (Maritime Airborne Warfare System) est définitivement mort et enterré, le programme P-8A de Boeing devenant de fait la plateforme de patrouille maritime de la Bundeswehr sur le long terme.



Après un premier contrat pour cinq exemplaires annoncé l'année dernière, pour un montant évalué à 1,77 milliard de dollars (avec le soutien et les équipements associés), l'Allemagne s'oriente désormais vers l'achat de jusqu'à sept exemplaires supplémentaires de l'avion de patrouille maritime dérivé du Boeing 737-800 (et du 737-900 pour sa voilure).



Le Commandant de l'aéronavale allemande, Thorsten Bobzin, a ainsi annoncé l'acquisition des Poseidon supplémentaires, confirmant une information de la commission du budget du Bundestag le 1er juin et rapportée par la presse allemande. L'achat des nouveaux P-8A sera directement lié à l'augmentation annoncée des dépenses militaires de l'Allemagne à court terme, avec une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros décidée fin février pour moderniser son armée.



Il ne s'agit clairement plus ici de venir remplacer les huit vénérables Lockheed P-3C Orion de la Marineflieger qui doivent désormais prendre leur retraite fin 2024, mais bien de venir fortement accroître les capacités de surveillance maritime de l'Allemagne, une conséquence logique du conflit en Ukraine.



Pour rappel, l'Allemagne deviendra le troisième pays en Europe à aligner une flotte de P-8A Poseidon (après le Royaume-Uni et la Norvège), avec une première livraison attendue dès 2024.



Boeing s'est notamment associé à Lufthansa Technik, la division MRO du groupe Lufthansa, et à ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH (ESG), une société allemande spécialisée dans l'ingénierie et le support de systèmes et équipements pour l'aéronautique civile et militaire, pour collaborer dans l'intégration de systèmes des futurs appareils, le soutien et la maintenance, ainsi que la formation.



