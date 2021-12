L'allègement des règles sur les créneaux aéroportuaires est de nouveau étendu mais réduit

La Commission européenne a adopté un acte entérinant une extension de l'allègement des règles d'utilisation des créneaux horaires aériens. Cet allègement sera donc également valable pour la saison été 2022 (28 mars - 29 octobre 2022).



Pour conserver leurs droits sur leurs créneaux aéroportuaires, les compagnies devront les utiliser à 64%, et non 80% comme l'exige le règlement initial.



La Commission a toutefois renforcé ses exigences : actuellement, pour la saison hiver, le taux d'utilisation pour pouvoir conserver ses créneaux est fixé à 50%. S'appuyant sur les analyses d'Eurocontrol, elle souligne que le trafic a retrouvé une activité supérieure à 70% de son niveau de 2019 au milieu de l'été 2021 et pourrait atteindre 89% en 2022, ne justifiant pas le maintien à un taux trop bas, malgré les menaces que font peser la nouvelle vague épidémique et la diffusion du variant omicron sur les réservations.



La Commission ajoute que l'exception de « non-utilisation justifiée de créneaux horaires » sera elle aussi étendue. Elle permet de protéger les droits des compagnies si les mesures gouvernementales adoptées dans le cadre de la crise sanitaire entravent la capacité des personnes à voyager (fermeture des frontières par exemple).