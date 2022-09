L'AJPAE décerne le prix ICARE 2022 à la soufflerie de Modane de l'ONERA

Cette année, l'Association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace (AJPAE) a voulu récompenser un outil historique et fondamental au service de l'industrie aéronautique. Elle a ainsi décerné son prix ICARE 2022 à la soufflerie de Modane, prix qui a été remis à Bruno Sainjon, président de l'ONERA, et Marie-José Martinez, directrice de la division des souffleries de l'ONERA.



L'Association a ainsi voulu souligner deux caractéristiques de cette infrastructure. Tout d'abord, son importance historique : depuis 70 ans, cette soufflerie permet à l'industrie aéronautique mondiale d'améliorer les performances de ses appareils et de tester de nouveaux concepts.



Elle célèbre également son sauvetage. La structure menaçait en effet de s'enfoncer dans le sol mais des investissements importants consentis ces dernières années ont permis de la stabiliser. Désormais, elle travaille à ses évolutions futures, qui devront répondre aux besoins à venir des avionneurs.



« Je remercie l'AJPAE pour ce prix Icare 2022 attribué à l'une des souffleries de l'ONERA : S1Ma. Ce prix récompense le remarquable travail des équipes de l'ONERA, qui continuent d'innover et d'imaginer le futur pour répondre aux enjeux de demain. S1Ma est à l'image de l'ONERA d'il y a quelques années, cachée au fond de la vallée de la Maurienne et pourtant incontournable ! Tous les plus grands projets aéronautiques français, européens voire mondiaux, sont passés et passent à Modane », a commenté Bruno Sainjon.



(Photo © AJPAE)