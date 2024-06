L'Airbus H160 est aussi certifié en Australie

Après le Canada et l'Inde au cours de ces derniers mois, le H160 d'Airbus Helicopters vient d'être certifié par la Civil Aviation Safety Authority (CASA), ouvrant la voie à sa mise en service prochaine en Australie.



Cette annonce intervient alors que l'hélicoptériste européen participe au salon RotorTech qui se tient à Gold Coast jusqu'au 6 juin.



Pour rappel, le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage d'Airbus se positionne comme le successeur direct de la famille Dauphin (SA365 à EC155). Il est particulièrement adapté au transport de personnel offshore (industrie pétrolière et gazière), aux missions EMS, aux missions SAR ou au transport VIP (version ACH160).



Le H160 est motorisé par deux turbines de nouvelle génération conçues et produites par Safran Helicopter Engines, l'Arrano 1A (1 280 chevaux sur arbre). Il affiche un rayon d'action maximal de 880 km (475 nautiques) et peut transporter jusqu'à 12 passagers.

Le H160 dispose d'une masse maximale au décollage (MTOW) de 6 tonnes, avec 2 tonnes de charge utile.



(Photo © Airbus Helicopters)