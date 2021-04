L'Airbus A330 MRTT sur le point d'atterrir au Canada

Airbus DS est qualifié comme seul soumissionnaire pour le projet ASTRV (Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol) auprès du gouvernement canadien.



L'A330 MRTT devrait donc venir remplacer les cinq Airbus A310 MRTT (CC-150 Polaris, deux exemplaires dotés de capacité de ravitaillement) de l'Aviation royale canadienne (ARC).



Le KC-46A Pegasus de Boeing aurait été écarté pour des raisons liées au retard du programme et à ses problèmes de mise au point. Une ébauche de projet d'appel d'offres est attendue au troisième trimestre 2021.



Les premiers A330 MRTT canadiens pourraient être livrés en 2028-2029 avec une pleine capacité opérationnelle intervenant deux ans plus tard.



(L'un des cinq A310 de l'ARC. Photo © Aviation royale canadienne)