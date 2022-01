L'Airbus A321 cargo perce aussi au Japon grâce à Japan Airlines et Yamato

L'Airbus A321P2F va bientôt se poser au Pays du Soleil Levant. Japan Airlines et Yamato Holdings, groupe spécialisé dans le transport logistique par camions, ont annoncé le 21 janvier qu'ils comptaient se rapprocher afin de lancer des vols de fret sur des longues distances au Japon.



Cet accord de partenariat s'inscrit dans le cadre d'un changement de la réglementation concernant les chauffeurs routiers attendu en 2024, avec des conséquences en termes de restrictions d'heures, et qui pénaliseront le transport de marchandises entre les différentes îles du Japon.



Japan Airlines et Yamato Holdings vont ainsi acquérir trois A321 convertis en avions tout cargo pour assurer des vols entre Tokyo, Hokkaido, Kyushu et Okinawa. Les appareils sont identifiés comme des A321P2F, laissant présager que les appareils seront potentiellement convertis avec le STC détenu par Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), la coentreprise d'Airbus et ST Engineering.



Les trois appareils seront mis en service en avril 2024 et pourront transporter près de 28 tonnes de fret chacun, de quoi remplacer potentiellement jusqu'à 5 à 6 véhicules de 10 tonnes selon Yamato Holdings.



Les trois appareils seront par ailleurs opérés par la compagnie Jetstar Japan (mais loués à Yamato, sous numéro de vol JAL), Japan Airlines détenant une participation de 50% dans la compagnie low-cost japonaise. Jetstar Japan aligne aujourd'hui une flotte composée d'une vingtaine de monocouloirs Airbus, facilitant ainsi les opérations au niveau des équipages. Japan Airlines précise enfin que les futurs avions cargo desserviront principalement les aéroports de Tokyo (Haneda et Narita), New Chitose (Hokkaido), Kitakyushu (Fukuoka) et Naha.



Rappelons que Japan Airlines ne dispose plus d'avion tout cargo dans sa flotte depuis sa mise en faillite de 2010.



(Image © Yamato Holdings)