L'aéroport de Toulon peut proposer du SAF à ses opérateurs

Vinci Airports a annoncé que du carburant durable d'aviation (SAF) était désormais disponible sur l'aéroport de Toulon Hyères pour les compagnies d'affaires et commerciales.



Ce carburant sera distribué en mélange avec du kérosène conventionnel à hauteur de 30 %.



Par ailleurs, VINCI Airports et WFS, qui est titulaire du contrat d'avitaillement de l'aéroport, ont choisi de distribuer ce SAF avec un camion avitailleur 100% électrique.



La société aéroportuaire propose déjà un service d'avitaillement en SAF à Clermont-Ferrand Auvergne et Grenoble Alpes Isère.



(Photo © Vinci Airports)