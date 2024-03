L'aéroport Congonhas va encore se développer

L'aéroport Congonhas de São Paulo va encore pousser les murs, malgré sa situation pour le moins étriquée en plein coeur de la mégalopole brésilienne.



Aena Brasil a ainsi dévoilé son projet d'agrandissement et de modernisation de l'aéroport le 25 mars, avec la création d'un nouveau terminal passagers plus de deux fois plus grand, l'ajout de nouvelles passerelles d'embarquement et une série d'améliorations concernant son efficacité opérationnelle.



Les travaux du nouveau terminal passagers débuteront en 2024 et s'achèveront en juin 2028. La zone d'embarquement et d'arrivée doublera de taille pour atteindre 105 000 m². Le terminal disposera d'une nouvelle jetée de 330 mètres et sera équipé de 19 passerelles d'embarquement, contre 12 actuellement. 10 aires de stationnement avion à distance seront aussi créés.



Les aires de parking pourront toute accueillir des appareils de plus grande capacité tels que l'Airbus A321neo, permettant ainsi d'augmenter la capacité de l'aéroport sans augmenter le nombre d'atterrissages et de décollages.



L'aéroport Congonhas de São Paulo pourra ainsi d'accueillir jusqu'à 29,5 millions de passagers par an (un peu plus de 22 millions accueillis en 2023). Un nouveau système de traitement des bagages, plus rapide et plus intelligent, sera également installé, avec 10 carrousels (contre trois aujourd'hui).



Par ailleurs, le nouveau terminal accueillera davantage d'espace commercial, avec une gamme améliorée de services aux passagers, qui comprend un mélange renouvelé de boutiques, de nouveaux salons VIP, ainsi que des bureaux et des salles de réunion.



Le projet de modernisation de Congonhas nécessitera un investissement de plus de 2 milliards de réals brésiliens (370 millions d'euros).



Pour rappel, l'aéroport Congonhas de São Paulo est la deuxième plateforme aéroportuaire du pays en termes de trafic, après celui de l'aéroport international de Guarulhos. La plateforme n'accueille que des compagnies aériennes brésiliennes et uniquement pour des liaisons intérieures.



(Image © Aena Brasil)