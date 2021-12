L'ACJ TwoTwenty d'Airbus réalise son premier vol

Airbus annonce que le premier ACJ TwoTwenty a réalisé son premier vol le 14 décembre. Le vol d'essai a décollé de Mirabel.



L'appareil sera livré à Comlux dans les prochaines semaines. Le groupe suisse a remporté un contrat exclusif pour l'aménagement des quinze premiers ACJ TwoTwenty et l'installation de la cabine VVIP sera prise en charge par sa division Comlux Completion à Indianapolis.



Cette version VIP de l'Airbus A220 offre un espace cabine de 73m² pouvant être partagé en six espaces de vie. L'appareil est par ailleurs doté d'un rayon d'action de 5 650 nm (10 500 km).



Basé sur l'A220-100 avec un design épuré et plusieurs améliorations (au niveau des matériaux et l'adoption de hublots électro-chromatiques par exemple), l'ACJ TwoTwenty a remporté des commandes pour six appareils (dont deux par Comlux). Son entrée en service est prévue pour le début de 2023.



(Photo © Airbus)