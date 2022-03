L'ACI Europe et l'IATA appellent à la levée des restrictions covid à l'intérieur de l'Europe

« Le 11 mars correspond jour pour jour au deuxième anniversaire de l'annonce par l'OMS que la covid-19 était une pandémie mondiale », rappelle Rafael Schvartzman, vice-président régional de l'IATA pour l'Europe. C'est cette date que l'ACI Europe et l'Association internationale du transport aérien ont choisie pour demander la levée de toutes les restrictions liées à cette pandémie applicables aux voyages à l'intérieur de l'UE et de l'espace Schengen avant la saison été.



Cela englobe la demande de tests, la présentation d'une preuve de vaccination ou le formulaire de localisation des passagers. Les deux associations demandent également l'abandon du port du masque à bord pour les voyages domestiques ou entre états qui ne requièrent plus son port en intérieur. « À mesure que les pays européens s'ouvrent et suppriment leurs restrictions, il est logique de supprimer des restrictions similaires dans le transport aérien », indiquent-elles dans une lettre aux ministres des transports et de la santé des États membres de l'UE.



Le déploiement de la vaccination et le déferlement de la vague omicron ont permis d'augmenter l'immunité de la population européenne, selon elles, réduisant les risques d'hospitalisation ou de décès. Par ailleurs, elles s'appuient sur une étude d'OXERA/Edge Health qui montre l'impact limité des restrictions de voyage sur la propagation du virus (qui ne retarderaient que de quelques jours les pics de contamination).



Elles demandent également que les personnes vaccinées avec un vaccin approuvé par l'OMS puissent voyager dans l'Espace économique européen depuis des pays tiers dans les mêmes conditions que les passagers vaccinés avec un vaccin approuvé par l'agence européenne des médicaments.



Applaudissant de nouveau la mise en place du certificat covid européen, elles soulignent qu'il garde un rôle essentiel pour les citoyens européens voyageant à l'étranger ainsi que pour les pays tiers, voire pour le contrôle d'éventuels nouveaux variants préoccupants.



(Photo © Aeroporti di Roma)