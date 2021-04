« L'A380 a sa place dans le réseau de British Airways », selon son CEO Sean Doyle

Intervenant dans le cadre des entretiens d'Eurocontrol, Sean Doyle, le CEO de British Airways, a confirmé que l'Airbus A380 avait toujours un avenir dans la flotte de la compagnie - quand la tendance est plutôt à la réduction voire la suppression des flottes de Super Jumbo.



Expliquant que le retrait des Boeing 747 était indispensable pour moderniser la flotte, il a également affirmé que « l'A380 était dans [ses] plans et avait toute sa place dans le réseau de British Airways ».



Il est en effet pertinent sur des routes vers l'Asie comme Hong-Kong ou Singapour, vers l'est des Etats-Unis (Boston, Dallas, Miami), voire vers des destinations plus lointaines.



Surtout, il permet à la compagnie d'optimiser l'utilisation de ses créneaux dans les aéroports traditionnellement congestionnés et notamment à sa base de Londres Heathrow.



(Photo © British Airways)