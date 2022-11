Kuehne+Nagel reçoit son premier Boeing 747-8F dans le cadre d'un accord avec Atlas Air

Cet appareil est l'un des tout derniers Boeing 747. Kuehne+Nagel vient de mettre en service son premier 747-8F dans le cadre du contrat de leasing à long terme signé en mars dernier avec la compagnie américaine Atlas Air, filiale d'Atlas Air Worldwide Holdings, pour sécuriser ses moyens et réduire sa consommation de carburant.



La livraison de l'appareil a été directement effectuée sur le site de Boeing à Everett. Baptisé « Inspire» par le groupe suisse spécialisé dans la logistique, cet avion tout cargo sera déployé sur des itinéraires transpacifiques, en prise directe avec le réseau asiatique de Kuehne+Nagel.



« Cette livraison souligne l'importance de notre partenariat stratégique à long terme avec Kuehne+Nagel et notre engagement à soutenir leur croissance et leur expansion continues. Nous sommes très heureux de leur fournir leur premier avion dédié. Les deux 747-8F que nous exploiterons pour Kuehne+Nagel ajouteront plus de capacité et de polyvalence à leur réseau » a déclaré John Dietrich, président et directeur général d'Atlas Air Worldwide.



Le deuxième 747-8F de Kuehne+Nagel est déjà baptisé Empower et sera livré dans les prochains jours.



Pour rappel, ces deux appareils sont les tout derniers 747 produits par l'avionneur américain suite à sa décision de mettre définitivement fin au programme en 2020. En 55 ans, le programme Jumbo Jet aura ainsi totalisé 1572 appareils (en incluant les prototypes).



(Photo © Kuehne+Nagel)