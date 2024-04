Korean Air finalise sa commande d'Airbus A350

Airbus annonce que Korean Air a finalisé sa commande d'A350. Annoncée par la compagnie quelques jours auparavant, elle porte sur l'acquisition de 33 appareils, répartis entre 27 A350-1000 et six A350-900.



Les appareils ont une valeur estimée à 13,7 milliards de dollars. Ils devraient permettre à la compagnie de moderniser sa flotte long-courrier, en remplaçant les Boeing 777 (200ER et 300ER) en service.



Airbus souligne par ailleurs qu'ils pourraient lui permettre d'envisager de nouvelles destinations long-courrier.



Avec cette acquisition, Korean Air devient une nouvelle cliente de l'A350. Elle était toutefois déjà vouée à exploiter l'appareil puisqu'elle se prépare à fusionner avec Asiana Airlines, qui en exploite quinze exemplaires. La modernisation de la flotte permettra ainsi également sa simplification.



(Image © Airbus)