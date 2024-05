Korean Air a réalisé une première visite de maintenance pour un Airbus A330 MRTT de l'armée de l'air sud-coréenne

La division MRO de Korean Air annonce avoir réalisé une première opération de maintenance pour un Airbus A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) de l'armée de l'air sud-coréenne (ROKAF).



Korean Air avait en effet remporté un contrat de maintenance de dépôt avec la ROKAF en décembre dernier pour cette flotte. Cette grande visite de maintenance (équivalente à une Check C) s'est déroulée au centre MRO de Gangseo-gu, sur la plateforme aéroportuaire Gimhae de Busan.



L'armée de l'air coréenne aligne quatre exemplaires de l'appareil de ravitaillement et de transport d'Airbus, un appareil rebaptisé KC-330 « Cygnus » (Cygne) en Corée du Sud. Les quatre exemplaires de la ROKAF ont été livrés entre 2018 et 2019, faisant de la République de Corée le septième pays opérateur de l'A330 MRTT. Ces appareils sont motorisés par des Trent 700 de Rolls-Royce.



Korean Air a précisé que cette visite de maintenance avait combiné son expertise dans le domaine de la maintenance des A330 civils et celle en matière de maintenance des dépôts d'avions militaires.



La division MRO de Korean Air réalise en effet des projets de MCO pour les autorités militaires coréennes et américaines depuis 1978. Ces chantiers de maintenance et de modification de dépôt ont notamment concerné les avions militaires F-4, F-15, F-16, C-130 et A-10, ainsi que les hélicoptères UH-60, CH-47 et CH-53.



(Photo © Korean Air )