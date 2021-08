Korean Air a réalisé 10 000 vols fret avec ses avions de transport de passagers

Korean Air a constaté qu'elle avait réalisé 10 000 vols cargo à l'aide d'appareils destinés au transport de passagers entre mars 2020 et le 1er août 2021, notamment grâce à ses Preighters (photo).



Quelque 65 lignes ont été ainsi desservies et 400 000 tonnes de fret ont été acheminées lors de ces opérations spéciales. Actuellement, 800 vols de ce type sont réalisés chaque mois.



La compagnie coréenne souligne qu'elle a ainsi réussi à retrouver des volumes cargo proches de ceux d'avant la pandémie, avec plus de 40 000 tonnes transportées par mois.



Pour cela, elle a transformé des appareils en Preighters (retirant les sièges passagers pour pouvoir transporter des palettes) mais a également utilisé certains appareils en chargeant les coffres à bagages et en ayant recours à des sacs de siège de chargement pour sécuriser les marchandises sur les sièges.



(Photo © Korean Air)