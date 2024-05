Kenton Jarvis succèdera à Johan Lundgren à la tête d'easyJet

Johan Lundgren quittera son poste de directeur général d'easyJet le 1er janvier 2015, au terme de sept ans de mandat. Le conseil d'administration vient d'annoncer l'identité de son successeur : il s'agit de Kenton Jarvis.



Après avoir occupé des fonctions financières chez Adidas, Airtours Holidays et avoir été directeur général de la division aérienne du groupe TUI, Kenton Jarvis a intégré easyJet en février 2021 en tant que directeur financier, fonction qu'il occupe toujours aujourd'hui et qu'il continuera d'assurer durant la période de transition qui s'ouvre. La recherche de son successeur sera bientôt lancée.



« Nous sommes ravis de pouvoir annoncer que Kenton sera notre prochain directeur général, ce qui permettra une transition ordonnée et transparente. Cette nomination a été faite à l'issue d'un processus approfondi qui a fait appel à un large éventail de candidats internes et externes. Nous nous concentrons sur l'exécution du plan à moyen terme et des objectifs financiers connexes définis au début de l'année, et Kenton est la personne idéale pour diriger notre équipe de direction », commente Stephen Hester, le président d'easyJet.



Johan Lundgren restera dans l'entreprise jusqu'à la fin de sa période de préavis, fixée au 16 mai 2025, afin de se rendre disponible pour soutenir l'entreprise en cas de besoin.



(Photo © easyJet)