Karl Sandlund quitte son poste de directeur commercial de SAS

SAS annonce que Karl Sandlund quitte son poste de vice-président et directeur commercial de SAS. Son départ aura lieu au plus tard au début du mois d'octobre.



Karl Sandlund travaillait pour SAS depuis 2004 et faisait partie de la direction du groupe depuis 2014.



Il rejoint le groupe de formation AcadeMedia en tant que directeur des opérations.



SAS est désormais à la recherche de son successeur.



(Photo © SAS)