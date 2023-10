JPB Système prépare un nouveau site de production en Pologne

JPB Système a annoncé qu'il allait ouvrir un nouveau site de production en Pologne. Situé dans la « vallée de l'aviation » à proximité de l'aéroport de Rzeszow, ce site se trouve également aux côtés de sites de partenaires de l'équipementier, notamment Pratt & Whitney et MTU Aero Engines.



Les nouvelles installations seront opérationnelles en 2024. Couvrant une surface de 4 000 m2, elles abriteront des lignes de production avancées compatibles avec l'industrie 4.0, qui produiront à la fois les dispositifs autobloquants signature de JPB Système et des produits commercialisés plus récemment (verrous de lame, futures pièces militaires).



« L'un des principaux objectifs de l'installation sera de donner la priorité à la réduction des coûts de production tout en maintenant notre réputation d'excellence en matière de fabrication et de respect des délais de livraison », ajoute Damien Marc, son président, qui poursuit en annonçant qu'elle jouera « un rôle central dans la poursuite de l'expansion de la forte présence de JPB Système sur la scène internationale ».



Le nouveau site polonais permettra donc d'augmenter les capacités de production en répondant la demande accrue de ses clients mais aussi de réduire les risques en atténuant tout problème potentiel lié à la chaîne d'approvisionnement et à la fabrication. Il permettra de dupliquer ses opérations avec le nouveau site de 10 000 m2 en cours de construction en France.



(Photo © JPB Système)