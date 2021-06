JORAMCO et VD Gulf signent un accord en vue d'une coopération

Joramco (groupe DAE) et VD Gulf ont signé un accord-cadre visant à une coopération dans la MRO.



En vertu de cet accord, les deux sociétés MRO indépendantes visent à étendre leurs capacités existantes et à optimiser leurs synergies pour une expérience client unique et haut de gamme, en plus d'encourager et de promouvoir le développement durable pour les deux organisations.



Cet accord-cadre a été signé lors du salon MRO Middle East 2021 à Dubaï le 15 juin.



Les deux sociétés MRO entendent ainsi travailler conjointement alors que le secteur va entrer dans une nouvelle ère après la pandémie de COVID-19.



Pour rappel, Joramco est le principal centre MRO jordanien et est implanté sur l'aéroport international Reine-Alia à Amman. Quant à VD Gulf, la société MRO est basée sur l'aéroport de Sharjah (EAU), à quelques kilomètres de Dubaï.



(Photo © Joramco/VD Gulf)