JetBlue tient sa nouvelle équipe dirigeante

A la suite de l'annonce du départ de Robin Hayes de la tête de la compagnie, JetBlue a achevé de remanier son équipe dirigeante. Comme annoncé début janvier, le poste de CEO revient à partir du 12 février à Joanna Geraghty, qui était jusqu'alors présidente et directrice des opérations de la compagnie.



Désormais, ses successeurs à ces deux postes sont connus. La fonction de président de la compagnie sera reprise par Marty St George à partir du 26 février. Celui-ci connaît bien la compagnie pour y avoir occupé des fonctions à responsabilité entre 2006 et 2019. Ayant notamment été directeur commercial par intérim du groupe Norwegian dans une précédente activité de consultant en stratégie pour les compagnies aériennes, il était directeur commercial du groupe LATAM depuis 2020.



Warren Christie a quant à lui été choisi pour reprendre les fonctions de directeur des opérations, à partir du 12 février. Détenant 35 ans d'expérience dans l'aviation, dont 21 passés chez JetBlue, il est actuellement responsable de la sécurité, de la sûreté, des opérations de la flotte, des aéroports et de la JetBlue university.



(Photo © JetBlue)